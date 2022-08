In riferimento all’avviso pubblico PNRR per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una nota che fornisce indicazioni operative per la sottoscrizione dell’accordo di concessione del finanziamento.

L’ente locale dovrà effettuare la sottoscrizione in 2 fasi ovvero tramite:

identificazione;

gestione dell’accordo di concessione (a partire dalle ore 10 del prossimo 10 agosto)

Il Ministero dell’Istruzione informa che nella convenzione da sottoscrivere dovrebbe essere indicato il nuovo cronoprogramma riferito alle diverse fasi progettuali che l’ente locale dovrà portare a termine e, in particolare:

progettazione definitiva entro il 31 agosto 2022 (questa scadenza dovrebbe essere eliminata);

progettazione esecutiva (termine differito dal 30 novembre p.v. al 31 gennaio 2023);

aggiudicazione lavori (termine differito dal 20 marzo al 31 marzo 2023);

avvio lavori (entro il 30 giugno 2023).

Si ricorda che è necessario procedere tempestivamente alla sottoscrizione dell’accordo di concessione in quanto – come stabilito nell’avviso pubblico del 2 dicembre 2021(art. 7, c.3 lett.f) – non sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della stipula della convenzione con il Ministero dell’Istruzione.

Per informazioni scrivere a pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it.

Per ricevere supporto tecnico nella sottoscrizione dell’accordo e per il caricamento dei dati a supportotecnico.pnrr@istruzione.it.