Fondazione CRT invita i Comuni piemontesi iscritti all’ANCI a seguire la lezione inaugurale della sessione autunnale del corso di formazione gratuita “Talenti per la Comunità – Costruire nuove leadership”, che si terrà online sabato 10 settembre dalle ore 9 alle 13.

La lezione sarà dedicata ai temi della finanza pubblica locale e sarà disponibile liberamente attraverso la piattaforma Zoom A QUESTO LINK (ID riunione: 847 2553 4258 – Passcode: 674369). Interverranno Santino Piazza, di IRES Piemonte e Luciano Gallo, di ANCI Emilia Romagna.

Con questo progetto, la Fondazione CRT ha avviato un percorso di formazione innovativo rivolto alle persone che quotidianamente si impegnano per l’animazione, la promozione, lo sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità locali del territorio. Per questa edizione sono stati selezionati 40 giovani laureati selezionati su quasi 300 candidati da tutta Italia, con un’età media di 30 anni.

L’obiettivo del corso è quello di fornire strumenti per potenziare l’efficacia dell’azione degli operatori nelle proprie comunità, associando all’impegno personale, una maggiore comprensione dei fenomeni che toccano oggi le comunità locali, incluse quelle metropolitane, e un insieme di competenze per migliorare progettazione, gestione e valorizzazione delle iniziative sul territorio.

Il corso “Talenti per la Comunità” è realizzato dalla Fondazione CRT con l’apporto scientifico della Scuola di Politica “Vivere nella Comunità” del professor Sabino Cassese; sono partner del progetto anche il “Consorzio Aaster” del sociologo Aldo Bonomi per la progettazione e la direzione scientifica; il “Cottino Social Impact Campus” per l’applied tutorship e la sede delle attività; il Consorzio sociale “Il filo da tessere” per le attività di coordinamento e supporto.