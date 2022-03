C’è anche un evento dedicato al Piemonte nel nuovo ciclo di webinar formativi promossi da ANCI, Consip e IFEL con l’obiettivo di facilitare l’azione amministrativa dei Comuni nello sviluppo delle procedure di acquisto attraverso l’uso degli strumenti di negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP. Strumenti che rientrano all’interno del programma di razionalizzazione degli acquisti, data anche la possibilità, introdotta di recente, di negoziare nel MePA anche le opere pubbliche.

Nello specifico, dallo scorso 20 gennaio, è stato previsto l’ampliamento dei sette bandi del MePA attivi dal 2016 (e finora dedicati ai soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria) a tutte le tipologie di lavori pubblici, incluse le nuove opere. Inoltre, sempre in questo ambito, sono state sviluppate maggiormente le possibilità di acquisizione dei servizi professionali di progettazione e di verifica delle opere pubbliche. Le possibilità di utilizzo e le caratteristiche del MePA sono particolarmente rilevanti per le amministrazioni anche per la possibilità di attuare procedure negoziate in tema di lavori pubblici con tutti i fornitori abilitati fino a un valore massimo di 5,38 milioni di euro (soglia comunitaria fissata fino al 30/06/2023 dal DL “Semplificazioni-bis”, n.77/2021).

