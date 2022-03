Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un’ordinanza che dispone importanti agevolazioni in materia di trasporto per la popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina.

L’ordinanza prevede che i cittadini provenienti dall’Ucraina possano viaggiare gratuitamente sul nostro territorio, entro 5 giorni massimo dall’ingresso in Italia, per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza. Il provvedimento comprende la gratuità del trasporto ferroviario gestito da Trenitalia (Intercity, Eurocity e Regionali), sui servizi marittimi e sulla rete autostradale.

Inoltre, l’ordinanza individua nella persona del prefetto Francesca Ferrandino la commissaria delegata per il coordinamento delle procedure finalizzate all’accoglienza dei minori non accompagnati. Proprio il prefetto Ferrandino, nell’ambito del Tavolo minori coordinato dalla Protezione civile, aveva rappresentato all’ANCI l’opportunità di rilevare la presenza di minori ucraini non accompagnati attraverso lo strumento ordinario del SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati), raggiungibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali A QUESTO LINK.

La rilevazione e l’aggiornamento tempestivo dei dati relativi all’accoglienza dei minori non accompagnati attraverso la piattaforma SIM consentirà agli Enti locali di formulare in modo agile e veloce la domanda di accesso al Fondo nazionale per l’accoglienza e successivamente di richiedere poco tributi per lespese sostenutea valere sul Fondo nazionale minori stranieri non accompagnati gestito dal Ministero dell’Interno (vd. Circolare Ministero dell’Interno n.2811 del 6/3/2019).

Alla pagina web https://www.retesai.it/webinar/ sono visionabili i webinar formativi sui vari aspetti connessi alla tutela e accoglienza dei MSNA.