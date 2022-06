È online l’ordinanza n. 898 del Dipartimento di Protezione Civile che introduce nuove disposizioni in favore della popolazione proveniente dall’Ucraina in Italia.

In particolare, il provvedimento intende allineare le disposizioni emergenziali sull’assistenza ai minori stranieri non accompagnati in considerazione di quanto stabilito nell’art. 31-bis del Decreto-legge n. 21, convertito con legge 20 maggio 2022 n. 51.

Questo articolo prevede che – nell’ambito delle misure assistenziali – il Commissario delegato per i minori non accompagnati riconosca il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite ai Comuni che accolgano minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina nelle strutture autorizzate o accreditate e che sostengono gli oneri relativi all’affidamento familiare dei minori. La legge n.51, di conversione del DL. n. 21, stanzia oltre 58 milioni di euro per attuare questa misura.

In considerazione di questa disposizione, vengono inoltre apportate modifiche al contributo di sostentamento, disciplinato dalla Ocdpc n. 881 del 29 marzo. Il contributo non è più previsto per l’adulto titolare della tutela legale o affidatario che potrà usufruire del beneficio introdotto dal Decreto-legge n. 21, che risulta più vantaggioso.

Per accedere ai benefici previsti, il tutore legale e l’affidatario dovranno quindi rivolgersi al Comune seguendo le istruzioni che il Commissario delegato stabilirà.

In conseguenza delle modifiche introdotte è in corso di aggiornamento la piattaforma che consente di presentare domanda di contributo, dalla quale sarà eliminato il riferimento al tutore legale o all’affidatario. Con l’occasione, saranno apportate ulteriori interventi per semplificare la presentazione della domanda.