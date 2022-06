L’articolo 39 del Decreto Legge n. 73/2022 recante ”Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro” prevede un fondo di 58 milioni di euro per l’organizzazione dei centri estivi da parte dei Comuni. Il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 giugno. I Comuni che non intendano attivare i centri estivi nel periodo 1 giugno-31n dicembre dovranno comunicarlo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto all’indirizzo dipofam.centriestivi@governo.it come riportato sul sito del Dipartimento della Famiglia.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto (fine agosto), verrà reso noto l’elenco dei Comuni beneficiari con la determinazione degli importi spettanti, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne residente.