Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MIMS che proroga al 17 luglio 2022 il termine per la presentazione delle domande relative al contributo di 150 milioni di euro (comma 790, L. n. 178/2020) per le spese aggiuntive sostenute da Comuni e Unioni per la sicurezza Covid dei trrasporti scolastici nell’anno 2020-2021.

Lo slittamento del termine è dovuto al fatto che l’importo complessivo delle domande pervenute alla data del 15 maggio risultava essere inferiore al 10% del fondo (150 mln).

Si ricorda che le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma CONSAP.