“I comuni, ricordo, arrivano da una stagione di fortissimi tagli delle risorse umane che ha caratterizzato l’ultimo decennio, con più del 25% in meno e soprattutto nel settore tecnico, fondamentale per il PNRR. Nonostante questo c’è una capacità di reazione davvero straordinaria a questa sfida epocale”.

Così Alessandro Canelli, presidente IFEL e sindaco di Novara, nel suo intervento nell’ultima sessione della due giorni di Missione Italia sulla digitalizzazione dei comuni. “IFEL si è messo subito a disposizione del comparto dei comuni – ha spiegato Canelli – per aiutarli e facilitarli nelle procedure del PNRR. E’ una sfida epocale: al netto delle difficoltà iniziali adesso stiamo procedendo molto bene. Sicuramente possono esserci dei ritardi, ma in linea di massima la messa a terra del PNRR, che io chiamo ‘far decollare’, sta procedendo bene. Abbiamo realizzato, in collaborazione col ministero dell’Economia, la piattaforma ‘Easy’ dove gli amministratori e i dirigenti possono accedere per capire a che punto sono le procedure, qual è la massa di risorse che viene utilizzata per ogni singolo territorio. È uno strumento conoscitivo fondamentale, in più abbiamo un team che fa assistenza tecnica ai comuni”.

