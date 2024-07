“Complimenti ai sindaci che, anche sui progetti legati allo Sport, sono stati protagonisti e grazie anche al ministro Abodi che ha sempre considerato gli enti locali primi attori nell’attuazione del PNRR con progetti concreti ed efficaci che hanno inciso sui territori”. Lo ha sottolineato Roberto Pella, vicepresidente vicario di ANCI e sindaco di Valdengo (BI), nel corso della sessione di “Missione Italia” dedicata ai Comuni del benessere e della vita attiva.

Pella ha ricordato come lo sport “non debba essere considerato solo come attività professionistica ma come un’occasione importante per incidere sugli stili di vita e sulla qualità della vita. Ogni l’inattività fisica costa all’Europa 80 miliardi di euro, se solo una parte di essa potesse essere investita negli impianti avremmo non solo più strutture per lo sport ma andremmo a risparmiare importanti risorse”. Pella ha inoltre auspicato che “il supporto finanziario possa continuare anche oltre le scadenze previste del PNRR, in modo che le risorse possano continuare ad essere importante volano di sviluppo e coesione territoriale”.

Tra gli interventi anche quello della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero. “Il nostro Comune ha deciso di usare le risorse del PNRR sullo sport per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale per calcio a cinque, basket e volley”, ha detto. “Queste strutture sono importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per questo abbiamo fatto ricorso anche alle risorse del Pinqua per realizzare altri progetti”. Nello specifico “stiamo realizzando alcuni parchi nelle zone antistanti gli edifici scolastici per dare alle comunità dei luoghi maggiormente fruibili anche per incontrarsi e socializzare”. Anche la sindaca di Cuneo si è detta preoccupata del dopo-PNRR. “Abbiamo realizzato tante strutture, dobbiamo pensare bene dove trovare le risorse per gestirle”, ha concluso