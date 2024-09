“I Comuni stanno lavorando al meglio e i dati sono straordinari ma serve meno burocrazia e formalismo inutile”. Lo ha detto il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, inaugurando la nuova serie di webinar ‘Chiedilo ad ANCI” ripartita dopo la pausa estiva. Un primo appuntamento che ha registrato la partecipazione di oltre 900 utenti collegati.

Una serie di incontri che secondo il segretario generale “serve ai Comuni per condividere le questioni e le criticità attuali su cui continueremo a chiedere soluzioni urgenti ai ministeri interessati dal Piano di ripresa e resilienza”. “Siamo preoccupati, ma non allarmati, su alcuni aspetti – ha sottolineato Nicotra -. Primo fra tutti, quello dei flussi di pagamento che deve essere ordinato e fluido per permettere un corretto svolgimento della realizzazione delle opere. Tuttavia continuano a pervenirci segnalazioni sulla difficoltà a ricevere l’anticipazione del 30 per cento delle risorse che acuisce i problemi di liquidità degli enti. I Comuni – ha ricordato poi il segretario generale dell’Anci – continuano a fare un lavoro eccezionale sul PNRR ma senza soluzioni rapide e precise sarà complicato rispettare i tempi”.

“Al 2023 – ha ricordato Nicotra – sono stati 16 i miliardi spesi per gli investimenti, cifra che contiamo di portare a 20 a fine 2024 ma per farlo dobbiamo essere messi nelle condizioni di lavorare con le giuste procedure”.

“Ai Comuni – ha concluso Nicotra – chiediamo di continuare a scriverci per segnalare anomalie, come quella legata al sistema Regis dove spesso le documentazioni rimangono inevase per mesi. L’ANCI interviene e risolve, nell’auspicio che col passare del tempo il meccanismo diventi il più fluido possibile e non bisognoso del nostro intervento”.