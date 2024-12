Segnaliamo la nota dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) inerente “Sistemi di drenaggio e impianti idraulici dei sottopassi stradali: indirizzi ai fini della gestione del rischio in occasione di eventi meteorici ad elevata criticità”, come richiesto dalla medesima Agenzia.

La nota contiene alcune raccomandazioni sui sistemi di captazione, convogliamento, collettamento e restituzione (con sollevamento, o a gravità) delle acque di piattaforma nei sottopassi stradali, al fine di garantire il transito in sicurezza degli utenti della strada e di prevenire fenomeni di allagamento e situazioni di grave rischio. Ciò in quanto l’ANSFISA potrà effettuare dei controlli sul regolare adempimento rispetto alle raccomandazioni ivi contenute.

Si segnala che l’applicazione delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti” è facoltativa per gli enti locali, che possono valutare di attingerne le parti di interesse, soprattutto in relazione ai sottopassi oggetto di attenzione.