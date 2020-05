In considerazione dei numerosi interventi volti ad alleggerire gli oneri di rimborso dei prestiti, al fine di liberare risorse utili a fare fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, la Fondazione Ifel ha pubblicato una nota di approfondimento con l’obiettivo di fare il punto sulle opportunità in campo, anche alla luce delle novità contenute nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (dl “Rilancio”).

Preme anzitutto evidenziare che il comma 1 dell’articolo 113 del dl “Rilancio” ha introdotto la possibilità di aderire alle operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei mutui, anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. Si tratta di semplificazioni procedurali che consentono di agevolare il processo decisionale di adesione alle operazioni di riduzione degli oneri da indebitamento in una fase di particolare difficoltà organizzativa e gestionale.

Il comma 2 del medesimo articolo 113, oltre alle semplificazioni in tema di garanzie prestate, introduce alcune deroghe ai vincoli all’indebitamento che avrebbero rischiato di compromettere l’operazione di sospensione delle quote capitale dei mutui bancari, prevista dall’Accordo ANCI-UPI-ABI.

A tal proposito, si informa che il termine del 15 maggio 2020 previsto dall’Accordo ANCI-UPI-ABI, entro il quale gli enti avrebbero dovuto presentare le domande di sospensione, è stato prorogato al 31 maggio 2020.

Va inoltre ricordato che anche l’Istituto per il credito sportivo ha aderito al citato Accordo ed avviato le procedure per l’invio della richiesta di sospensione delle quote capitale dei propri mutui, che dovrà pervenire all’Istituto entro il 28 maggio 2020.

Per aderire alla rinegoziazione di Cassa Depositi e Prestiti, gli enti hanno invece tempo fino al 27 maggio per effettuare la prenotazione. Entro il 3 giugno occorrerà inviare in modalità telematica la richiesta di adesione e tutta la documentazione firmata digitalmente. Le delegazioni di pagamento dovranno invece essere trasmesse in originale a Cassa Depositi e Prestiti entro il prossimo 30 luglio.

Sul sito della Fondazione iFEL è possibile trovare ulteriori materiali di approfondimento.