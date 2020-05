La riapertura dei cantieri e il riavvio delle opere pubbliche nella Fase 2 dell’emergenza saranno al centro di un webinar che si terrà venerdì 29 maggio dalle ore 9:30.

Nel corso del seminario – organizzato da ANCI Piemonte, ANCE Piemonte e Valle d’Aosta e dalla Regione – saranno illustrate le linee di indirizzo per l’attuazione delle misure di sicurezza anti-Covid-19 alla luce della delibera di giunta regionale n. 11-1330.

A causa dell’emergenza sanitaria, i costruttori sono stati i primi a chiedere la sospensione delle attività per la salute e la sicurezza dei lavoratori e sono stati anche i primi a riorganizzarsi per la ripresa dei cantieri.

Le imprese edili del territorio si sono attivate fin da subito per la definizione di un protocollo condiviso in grado di fornire indicazioni utili per la ripresa.

Dal punto di vista istituzionale, gli Enti locali hanno ribadito invece l’urgenza di un allentamento dei vincoli burocratici e di una maggiore e più efficace capacità di spesa delle Amministrazioni Pubbliche.

Al webinar in programma venerdì 29 parteciperanno l’assessore regionale ai lavori pubblici Marco Gabusi, il presidente di ANCI Piemonte Andrea Corsaro, il vicepresidente Eugenio Gambetta e il presidente di ANCE Piemonte e Valle D’Aosta Paola Malabaila.

