Pubblichiamo la nota operativa ANCI sulle modalità di svolgimento del voto dei prossimi 20 e 21 settembre.

La nota illustra le misure di prevenzione messe in atto per prevenire rischi di contagio da Covid 19, alla luce del Dl 103/2020 e delle circolari del Ministero dell’Interno in tema di sicurezza e precauzione. L’obiettivo è quello di così da garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

L’ANCI ha inoltre attivato un’apposita sezione, con numeri e documenti utili sulla prossime elezioni amministrative