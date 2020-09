La Conferenza Unificata ha approvato:

– le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, approvate venerdì 28 agosto, che recano le Linee Guida alle istituzioni scolastiche e ai servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, sull’insorgenza di possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e nei servizi educativi dell’infanzia

– le “linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” e “LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO”, che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private, nonchè misure di sicurezza omogenee su tutto il territorio nazionale per il trasporto scolastico dedicato.