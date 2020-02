Nuovo rinvio per le attività formative organizzate da ANCI Piemonte. Dopo la sospensione degli eventi in programma l’ultima settimana di Febbraio, per effetto dell’ordinanza del Ministero della Salute in materia di contenimento dell’emergenza Coronavirus, l’associazione ha deciso di rinviare a data da destinarsi anche gli incontri dei prossimi 2/3/4 Marzo nelle Province di Cuneo, Asti e Torino.

Seguiranno info e aggiornamenti sul portale dedicato.