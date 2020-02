Il Ministero dell’Istruzione, in considerazione dell’emergenza Coronavirus e tenuto conto della necessità di garantire la massima adesione da parte degli interessati, ha prorogato il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli Enti locali per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.

La scadenza, inizialmente prevista per il 27 febbraio, è prevista per le ore 15 del prossimo 20 marzo, mentre il termine per proporre quesiti è fissato per il giorno 3 marzo 2020.

L’avviso pubblico è visionabile al sito: https://www.miur.gov.it/