È online sul sito del Ministero Istruzione il decreto Dipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2021 che approva le graduatorie provvisorie dei Comuni ammessi al finanziamento dei progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (art. 1, comma 59, L. 160/2019). L’Allegato 3 al decreto contiene l’elenco degli enti assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento, suddivisi per tipologie di interventi.

Prossimamente il Ministero dell’Interno, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, con il Ministero dell’Istruzione e con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, emetterà il decreto definitivo, nel quale verranno indicati i termini e le modalità di rendicontazione.

I progetti che saranno ammessi a finanziamento per un totale di 700 milioni di euro faranno parte del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento la dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.