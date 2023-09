C’è tempo fino alle ore 24 del prossimo 11 settembre per partecipare alla settima edizione del premio Piemonte Innovazione, l’iniziativa di ANCI Piemonte che premia i Comuni capaci di fare innovation. I termini di scadenza, inizialmente fissati per l’inizio di settembre, erano stati prorogati di 10 giorni per andare incontro alle richieste pervenute da numerosi enti.

Con un montepremi che supera i 50mila euro tra riconoscimenti in denaro e in servizi, il premio (realizzato con il supporto di ANFoV e la collaborazione di ANCI nazionale) offre l’opportunità di dare vita a progetti innovativi e costituisce una grande occasione di visibilità e di promozione territoriale.

Le amministrazioni interessate sono pertanto invitate a collegarsi al sito del premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023 (link qui) e a compilare il form di partecipazione prima possibile.

Ricordiamo che al Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023 possono partecipare tutti i progetti realizzati dalle amministrazioni comunali e dagli enti locali che sviluppino i temi dell’innovazione dei servizi a favore dei cittadini (progetti che possono essere già in atto, da sviluppare, nella fase di finanziamento o nella fase di realizzazione). Possono partecipare anche i progetti che già hanno ottenuto altri finanziamenti, come quelli legati al PNRR o che abbiano partecipato alle passate edizioni dell’iniziativa senza essere stati selezionati tra i vincitori.

La premiazione sarà celebrata all’interno della 40esima assemblea nazionale di ANCI che si svolgerà a Genova dal 24 al 26 ottobre 2023.