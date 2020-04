In piena emergenza Coronavirus, le reti di telecomunicazione assumono un’importanza fondamentale per la sopravvivenza di Enti pubblici e aziende. I territori sono costretti a fare conti con l’annosa questione del digital divide, che mai come in questo momento sembra aumentare le distanze tra la collettività e contribuisce ad alimentare le diseguaglianze.

Con il decreto “Cura Italia”, il Governo ha messo le basi per il potenziamento delle infrastrutture sull’intero territorio nazionale, ma intanto i Comuni sono in difficoltà. ANCI Piemonte e Uncem si sono fatte cariche del problema, facendo sentire la loro voce nell’ambito della Cabina di regia organizzata a livello regionale.

Per fare il punto della situazione e per gli ultimi aggiornamenti su un tema di grande rilevanza per il sistema degli Enti locali ANCI e Uncem hanno organizzato un webinar dal titolo “Divari digitali e territoriali. L’impegno degli Enti locali” che si terrà lunedì 6 aprile, dalle ore 10 alle 12.

Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone è necessario collegarsi al link www.anci.piemonte.it/6aprile2020 con il seguente codice d’accesso: 527-438-181

Per informazioni:

uncem.nazionale@uncem.it

info@anci.piemonte.it