In risposta all’emergenza Coronavirus, il settore pubblico e quello privato riorganizzano la propria attività formativa, mettendo a disposizione corsi ed eventi online, con l’obiettivo è quello di ridurre l’impatto del contagio da COVID-19 e, al contempo, di aiutare i cittadini a rispettare obblighi e prescrizioni imposte da decreti e ordinanze. In quest’ottica, anche ANCI e Fondazione iFEL ritengono fondamentale mantenere aggiornati i Comuni erogando iniziative di formazione a distanza, attraverso una piattaforma ormai collaudata e perfettamente funzionante.

Un importante appuntamento, dedicato a “La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione“, è in programma domani, venerdì 3 aprile, dalle ore 12 alle 13:30.

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.

I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezione materiali didattici dell’area Documenti e pubblicazioni.

Il programma completo dell’evento formativo sul sito della Fondazione iFEL.