Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nei giorni scorsi, entra nel vivo l’organizzazione del nuovo percorso formativo sulle politiche locali del cibo che prenderà il via in autunno, in collaborazione con la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino.

Il corso – che nasce all’interno di un più ampio programma che il settore Coordinamento delle attività sulle Politiche del cibo della Regione Piemonte sta sviluppando al fine di promuovere un sistema del cibo locale sostenibile e giusto – prevede:

tre giornate formative per gli amministratori comunali che si svolgeranno in presenza il 20/21/22 ottobre a Castagnole delle Lanze (AT);

che si svolgeranno in presenza otto incontri per i funzionari comunali, il primo e l’ultimo dei quali in presenza (in data e luogo da definire).

I contenuti del percorso formativo sono stati illustrati nel corso di un webinar organizzato dalla Consulta Agricoltura, Artigianato e Commercio di ANCI Piemonte, al quale hanno preso parte il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso e l’Assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa. A coordinare l’incontro il vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’Agricoltura, Calogero Mancuso ( rivedi il webinar ).

“Il tema delle politiche locali del cibo – sottolinea il presidente della Consulta – mette al centro un modello che influenza tutta la filiera del cibo stesso, dalla produzione alla gestione dei rifiuti, intervenendo non solo al livello organizzativo e operativo, ma anche dal punto di vista culturale. Promuovere il consumo di cibo sano significa favorire lo sviluppo di ambienti urbani più vivibili e, al tempo stesso, di un’economia locale forte, basata su nuove relazioni fra città e campagna oltre che tra agricoltori e consumatori”.

“Nonostante l’importanza del tema – continua Mancuso – continuiamo a registrare una scarsa o parziale conoscenza della materia. Realizzare una visione comune e di lungo termine sulle scelte legate al cibo è fondamentale. In caso contrario, sarà impossibile realizzare quella transizione ecologica che è uno dei punti cardine del PNRR. Le iniziative che ANCI Piemonte organizzerà in autunno con la Regione e l’Università di Torino vanno proprio in questa direzione”.



COME ISCRIVERSI AL PERCORSO FORMATIVO

All’indirizzo www.anci.piemonte.it/politichedelcibo è possibile effettuare la pre-iscrizione al percorso formativo che sarà realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino. Una volta compilato e inviato il modulo, si riceverà una mail di conferma di pre-iscrizione.

I pre-iscritti verranno contattati dagli uffici ANCI Piemonte che forniranno tutte le informazioni per procedere al pagamento della quota di iscrizione, pari a € 100,00. La somma dovrà essere versata ad ANCI Piemonte tramite bonifico su IBAN IT02P0200805364000000478266 con causale “Quota iscrizione Politiche del Cibo – Nome Cognome dell’iscritto”. Successivamente, ai fini della conferma dell’iscrizione, sarà necessario inviare la quietanza di pagamento e i dati necessari per la fatturazione (sede legale, indirizzo, partita iva, codice fiscale e codice univoco) all’indirizzo di posta elettronica marco.bottero@anci.piemonte.it.

ULTERIORI INFO A QUESTO LINK