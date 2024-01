Sul sito Acquisti in rete è disponibile la registrazione del webinar organizzato dalla Consip (GUARDA SU YOUTUBE) che illustra il percorso operativo necessario per la richiesta di un CIG per tutte le tipologie di acquisto (da catalogo, per le negoziazioni del MePA, per il Sistema dinamico di acquisizione o per una gara in ASP).

Altri webinar interessanti si svolgeranno nei prossimi giorni. Per saperne di più CLICCA QUI.