Il prossimo 6 novembre a partire dalle ore 11:30 si terrà il webinar “Il piano 5G: le opportunità per i comuni e le risposte alle domande più frequenti sull’impatto ambientale e sulla salute dei cittadini”.

Il piano 5G previsto dal Pnrr nell’ambito delle reti ultraveloci è rivolto a circa 1.000 Comuni italiani in aree a fallimento di mercato. Grazie alle risorse straordinarie previste dall’Europa, questi territori hanno l’opportunità di poter usufruire di un’infrastrutturazione strategica per il proprio sviluppo. Insieme al Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente, alla Fondazione Ugo Bordoni e all’Università Federico II di Napoli verranno approfonditi i dettagli del piano, i temi riguardanti la misurazione dei campi elettromagnetici e di tutti i dispositivi tecnico-normativi utili a tutelare la salute dei cittadini.

