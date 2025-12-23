Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato e pubblicato le nuove Linee Guida 2025 sul Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO).

Si tratta di un documento di indirizzo metodologico rivolto a tutte le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO, con particolare rilevanza per gli enti locali, finalizzato a fornire un supporto pratico e aggiornato nella predisposizione e gestione del Piano.

Le Linee Guida hanno la finalità di orientare in modo non prescrittivo l’elaborazione di un PIAO di qualità,

semplificare e integrare strumenti, processi e soggetti della programmazione, rafforzare l’orientamento al “Valore Pubblico” quale stella polare della pianificazione, promuovere l’effettiva integrazione tra performance, anticorruzione, trasparenza, organizzazione, competenze, fabbisogni e innovazione.

Queste le principali novità:

– integrazione sostanziale fra obiettivi di performance, prevenzione della corruzione e trasparenza, programmazione economico-finanziaria, salute organizzativa e risorse umane, in un’unica logica orientata agli impatti e al valore pubblico generato;

– rafforzamento della selettività degli obiettivi: priorità a pochi obiettivi strategici e misurabili, direttamente funzionali ai bisogni della collettività e agli indirizzi di mandato, superando approcci frammentari o autoreferenziali;

– nuovo focus metodologico sulla partecipazione strutturata, sia interna (politico, dirigenza, funzionari) sia esterna (stakeholder, cittadini, altri enti);

– maggiore attenzione al raccordo fra PIAO e altri strumenti di programmazione, con riduzione di duplicazioni e adempimenti e valorizzazione delle sinergie trasversali;

– introduzione del ciclo completo: dalla programmazione (PIAO) alla rendicontazione annuale (Report integrato sul PIAO).

Insieme alle Linee guida sono stati pubblicati anche 4 manuali operativi dedicati (Ministeri – Regioni – Province/Città Metropolitane – Comuni), che dettagliano aspetti applicativi, format, esempi e strumenti personalizzati per comparto.