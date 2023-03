“Dobbiamo avere la consapevolezza di dover rinnovare l’alleanza tra governo e territori rispetto alle grande sfide che ci attendono, bisogna rinnovare la collaborazione istituzionale: la società e le città stanno cambiando e questo richiede interventi sinergici per il bene comune ‘sicurezza urbana’”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla presentazione del rapporto ANCI sulle polizie locali.

“Il Covid ha cambiato molte cose nelle città – ha aggiunto -. Da una parte con l’accentuazione delle difficoltà, dall’altra con segnali di rilancio di alcuni ambiti come le periferie. L’attività dello Stato sulla sicurezza è qualcosa che parte da molto lontano, oggi siamo in una fase in cui l’alleanza tra governo ed enti locali va rinnovata, si deve andare oltre anche alle differenze di posizioni politiche, oggi le società stanno cambiando. Tutte le città sono importanti, grande rispetto per tutte le comunità ma grande attenzione dalle grandi comunità e riconsiderare l’ordinamento delle polizie locali significa fare una analisi obiettiva delle funzioni da rinnovare, le polizie locali sono centrali per la sicurezza nelle nostre città”.

“Dobbiamo cogliere questa stagione – ha spiegato il ministro – per riconsiderare il concetto di sicurezza urbana e l’ordinamento delle polizie locali evitando suggestioni come quella della dimensione regionale o della spinta alla quarta polizia. Nelle prossime ore si riunirà per la prima volta un gruppo di studio con due sottosegretari proprio per discutere sul tema”. “E in settimana – ha concluso Piantedosi – ci sarà anche una nuova riunione del forum delle aree metropolitane”.