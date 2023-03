Il 37 quaderno operativo dell’ANCI è dedicato al PIAO, acronimo di Piano Integrato di Attività e Organizzazione, un documento unico di programmazione della pubblica amministrazione introdotto nel 2021 con lo scopo di riunire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti ispirato ad una logica integrata.

Il quaderno offre un quadro aggiornato sulla normativa di riferimento, sulle note e modulistiche e sulle linee guida che regolano il PIAO. Redatto dalle aree Affari istituzionali e Risorse umane dell’ANCI, il quaderno entra in tutte le caratteristiche di questo importante strumento di programmazione: dall’orientamento delle performance alla costruzione di procedure semplificate, dal miglioramento del management amministrativo all’implementazione dei sistemi informativi evoluti.

Il Quaderno fornisce, inoltre, una serie di tappe legate al PIAO, come i termini per l’approvazione del Piano (e le eventuali sanzioni per inadempienza) e gli adempimenti successivi alla sua adozione. Altra parte importante contenuta del Quaderno riguarda gli allegati, che riportano, tra gli altri, lo schema di delibera per l’adozione, lo schema di decreto sindacale di adozione e lo schema sulle attività e l’organizzazione.