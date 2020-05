“Sono in arrivo i 160 milioni attribuiti ai piccoli Comuni dalla legge Realacci. Abbiamo ricevuto rassicurazioni in tal senso dal governo in occasione della conferenza Stato-Città”. Lo fanno sapere il presidente ANCI Antonio Decaro e il vicepresidente vicario Roberto Pella, sindaco di Valdengo (BI).

“Si tratta di un fondo che, con gli accantonamenti di questi anni, ammonta a circa 160 milioni di euro e che, soprattutto in questo periodo emergenziale, darebbe un aiuto concreto a chi soffre più di altri la crisi e ha meno mezzi per farvi fronte”, dichiara il vicepresidente Pella. “Gli amministratori comunali degli enti, dal più piccolo al più grande, hanno bisogno di sostegno per far fronte all’emergenza che si è abbattuta su tutti noi. Proprio come un’impresa, un Comune ha un bilancio che si compone di entrate e uscite. E innegabilmente, con il lockdown, le nostre entrate hanno subito una contrazione rilevante.

È dunque fondamentale che tutte le misure finanziarie, anche quelle precedenti all’emergenza, siano disponibili rapidamente e spendibili con iter snelli e veloci”, conclude Pella.