Conto alla rovescia per il quarto e ultimo bando di WiFi4EU, il progetto della Commissione Europea che finanzia l’installazione del wifi gratuito in spazi pubblici come musei e piazze. La call resterà aperta dalle ore 13:00 del 3 giugno 2020 alle 17:00 del 4 giugno.

Inizialmente programmata per marzo 2020, l’iniziativa ha subito un rinvio a causa dell’emergenza coronavirus. In questa fase delicata, il progetto WiFi4EU intende dare un contributo alla resilienza della connettività favorendo l’installazione di punti di accesso wifi in ospedali (18% delle installazioni) e scuole (37,5%).

Il nuovo bando ha un budget di 14,2 milioni di euro e prevede la distribuzione di 947 voucher del valore di 15.000 euro ai Comuni di tutta Europa.

I Comuni che intendano aderire al bando devono registrarsi al portale di WiFi4EU prima che inizi la call. Per saperne di più è possibile scaricare il manuale di WiFi4EU o consultare le FAQ sul sito della Commissione Europea.