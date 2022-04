La Conferenza Stato-Città, riunita in seduta straordinaria, ha dato il via libera al provvedimento del Consiglio direttivo dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per sopperire alla carenza di segretari comunali nei Comuni più piccoli.

Approvato lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che stabilisce i criteri per la nomina – per un periodo di sei mesi prorogabile a 12 – di segretari neoassunti (fascia C) anche nelle sedi singole o convenzionate con una popolazione tra 3 mila e 5 mila abitanti e non più solo nei Comuni fino a 3 mila abitanti. Inoltre, è stato ampliato il turn-over dei segretari comunali al 120% prevedendo ulteriori 33 unità oltre a quelle già autorizzate per il 2022.