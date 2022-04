Giovedì 28 aprile, dalle ore 10 alle 13, sarà presentato ufficialmente Hangar+, il nuovo dispositivo della Regione Piemonte ideato per favorire la conoscenza delle linee guida del PNRR e delle opportunità di finanziamento dedicate alla cultura.

Hangar+ è realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con ANCI Piemonte e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo ed è il primo strumento interamente dedicato ai fondi per la cultura, a partire da quelli messi a disposizione dal PNRR. L’iniziativa si rivolge agli enti locali e alle organizzazioni culturali del territorio con l’obiettivo di abilitarli alla candidatura ai bandi del PNRR e alla gestione dei finanziamenti c he arriveranno dall’Europa.

In quest’ ottica ANCI Piemonte si propone di fornire supporto tecnico e specialistico ai Comuni, collaborando alle attività di diffusione e di sensibilizzazione e favorendo l’interazione tra il sistema degli Enti locali e gli altri attori coinvolti

Nel corso dell’evento di presentazione che si svolgerà il 28 aprile, alcuni esperti racconteranno come trasformare le risorse del PNRR e dei fondi europei in un’opportunità di sviluppo sostenibile per i territori.

Interverranno l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte Vittoria Poggio, il direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo Matteo Negrin, il responsabile di Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo Matteo Bagnasco e il direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando.

L’incontro sarà un momento di lancio, in vista dei momenti di formazione che partiranno all’inizio di maggio con un primo webinar a cui seguiranno i laboratori sul territorio piemontese. L’evento si svolgerà online previa iscrizione A QUESTO LINK.

Ulteriori info sul sito dedicato. È possibile, inoltre, contattare il numero +39 011 861 2191.