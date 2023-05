Si è concluso con successo il primo webinar formativo dedicato a Comuni ed enti locali per il lancio del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023, organizzato da ANCI Piemonte con la collaborazione di ANFoV (l’associazione torinese che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali coinvolti nel settore della convergenza dell’innovazione tecnologica nelle comunicazioni). Il webinar, moderato dal segretario generale di ANFoV, Antonello Angeleri, è stato l’occasione per un confronto costruttivo tra istituzioni, mondo della ricerca e delle imprese, sui temi cruciali dell’innovazione digitale e della trasformazione della Pubblica Amministrazione.

Il webinar è stato il primo di cinque appuntamenti rivolti alle realtà pubbliche, come Comuni, Unioni Montane, scuole ed enti pubblici, che intendano partecipare al Premio, giunto quest’anno alla settima edizione, la seconda nazionale.

Questo primo appuntamento ha coinvolto realtà pubbliche ed enti dell’area del Piemonte Nord (Torino, Biella, Vercelli, Novara e Vco). Gli altri quattro appuntamenti si terranno, sempre online, il 24 maggio per i territori di Piemonte Sud (Cuneo, Asti e Alessandria),l’8 giugno per le altre regioni del Nord Italia, il 22 giugno per il Centro Italia e il 6 luglio per il Sud Italia.

Il primo webinar è stato aperto da un saluto introduttivo del Ministro della Pubblica Amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, il quale ha sottolineato l’apprezzamento e il sostegno al lavoro di ANCI e ANFoV per questa iniziativa che ha definito “encomiabile, con il suo intento di supportare progetti che sono improntati a rendere efficace ed efficiente l’erogazione dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese. Un’iniziativa – ha detto il Ministro Zangrillo nel suo intervento – che promuove benessere e sviluppo delle comunità sostenendo temi in linea con quanto convenuto nel programma Next Generation EU e nel PNRR, che interpretano aspettative di cambiamento innovativo e progresso necessari per cogliere le opportunità e le sfide dell’era digitale in corso. La digitalizzazione è una delle chiavi per lo sviluppo del sistema Paese. È chiaro – ha concluso il Ministro – che per la crescita di un’Italia sempre più moderna e competitiva al servizio dei cittadini, l’implemento delle competenze digitali è essenziale. La Pubblica Amministrazione in questo contesto ha un ruolo decisivo, come volano d’innovazione. Da qui la necessità di incentivare programmi formativi per permettere al personale di interfacciarsi in modo corretto con questa trasformazione, per consentire al settore pubblico di essere attrattivo e capace di trattenere i migliori talenti, guardando al futuro e vincendo la sfida dell’innovazione. Ciò per garantire a comunità, cittadini e imprese, ma soprattutto ai giovani, migliori opportunità”.

Il webinar ha visto poi l’intervento dell’Assessore regionale all’Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati e del direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando. A seguire il contributo di Lerina Aversano, docente di Ingegneria all’Università del Sannio e coordinatrice tecnico-scientifica del progetto EDIH4DT (Hub nazionali per l’innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) che si è collegata da Roma dal Forum della Pubblica Amministrazione che è in corso, per sottolineare l’importanza di creare hub che siano punti di riferimento per aiutare la trasformazione digitale della PA e la strategicità del Premio Piemonte Innovazione 2023.

A chiudere la mattinata gli interventi dei ricercatori della Fondazione Links di Torino, che da circa 20 anni opera a livello nazionale ed internazionale per promuovere, condurre e potenziare i processi di innovazione, con una interessante finestra su “Pianificare città resilienti al cambiamento climatico” e “L’utilizzo della realtà virtuale per il territorio” e del CSI Piemonte, con i saluti della presidente, Letizia Ferraris, e un intervento tecnico sul tema “Innovazione e tecnologia per la trasformazione digitale”.

Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation EU quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e di “Rai per la Sostenibilità”.