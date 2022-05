Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, promosso da ANCI Piemonte e dalla Consulta Innovazione e organizzato da ANFoV, si arricchisce di una Sezione Speciale Sport, con l’obiettivo di individuare e valorizzare le buone pratiche dei Comuni piemontesi in tema di sport e innovazione.

Tra i vari ambiti della vita sociale, lo sport è motore di crescita e di sviluppo ma anche portatore di innovazione e di cambiamenti positivi. Anche per questa ragione, rappresenta una componente centrale dell’agenda europea Next Generation EU, da cui si diramano importanti azioni sociali ed economiche basate sulla promozione delle attività sportive.

La stessa Missione 5 del PNRR (con particolare riguardo ai fondi dedicati a “Sport e inclusione sociale”) mira a favorire il recupero delle aree urbane puntando sulla valorizzazione degli impianti sportivi e sulla realizzazione di parchi urbani attrezzati, in grado di sostenere l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate.

In deroga quindi alla norma del Bando per cui è possibile candidare un solo progetto per Ente, il Premio Piemonte Innovazione si amplia e consente ora a tutti gli Enti piemontesi di candidare fino a due progetti, di cui uno dedicato specificamente allo Sport. Il premio va ad aggiungersi agli altri riconoscimenti destinati al territorio regionale e si avvale della preziosa collaborazione di EPSI, la Piattaforma Europea per l’Innovazione nello Sport, che mette in rete 127 affiliati in 22 Paesi con l’obiettivo di favorire la ricerca di opportunità di finanziamento e rafforzare la capacità di attrazione dei fondi europei da parte dei soggetti coinvolti, in particolare di club e federazioni sportive, aziende e start-up, università, istituzioni e associazioni attive nell’inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti.

Il Premio Speciale Sport consiste in un contributo in denaro pari a 1.000,00 euro e in un accompagnamento ai progetti del valore di oltre 15.000 euro, sotto forma di servizi della durata di un anno erogati direttamente da EPSI secondo le seguenti modalità:

1 – 10.000,00 euro in servizi di supporto all’evoluzione del progetto vincitore in una proposta progettuale da presentare in risposta a un bando dell’Unione europea (Erasmus + Sport, Horizon Europe, CERV ecc.), in collaborazione con l’Ufficio Progetti europei di ANCI Piemonte.

In particolare:

elaborazione di un concept note per condivisione all’interno della rete EPSI;

accompagnamento alla ricerca di fonti di finanziamento europee, alla costruzione di partnership e alla scrittura di un progetto europeo;

organizzazione di vari “brokerage tables / events” con gli altri partner selezionati per lo sviluppo del progetto;

partecipazione a evento annuale EPSI 2023 per un rappresentante del progetto;

azioni di comunicazione per visibilità a livello nazionale ed europeo.

2 – 4.000,00 euro in servizi di accompagnamento per uno sviluppo a lungo termine dell’innovazione affinché possa diventare un business sostenibile attraverso:

l’identificazione di finanziamenti privati: “Business Angels” e opportunità di 1-2 pitches davanti ad investitori;

l’accompagnamento del business attraverso una serie di processi standardizzati tipo Business Canvas;

attività di formazione.

3 – 1.500,00 euro in servizi per l’identificazione di possibili “leads” presso gli associati EPSI per supportare l’innovazione del comune vincente con “know how” ed “expertise” provenienti da altri associati EPSI.