Sul sito del Ministero dell’Interno è pubblicata la circolare del 14 luglio u.s. inerente il decreto di assegnazione ai Comuni delle risorse per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e ss. L. n.145/2018, relativi alle annualità 2023-2024-2025 (PNRR – Misura M2C4I.2.2)

Il decreto, registrato alla Corte dei Conti lo scorso 19 giugno, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha determinato i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all’annualità 2023.

In merito a ciò, il comunicato del Ministero precisa che il comma 139-quater, introdotto al fine di garantire il rispetto dei target del PNRR associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza – ha previsto che le risorse assegnate per le annualità 2024 e 2025 siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023.