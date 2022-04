Oltre 40 miliardi di euro per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, centrale e locale. Sono gli investimenti previsti dal PNRR per il nostro Paese. Si tratta di una transizione che non può essere più rinviata: come evidenziato dagli ultimi aggiornamenti dell’indice Digital Economy and Society Index (DESI), fra i 27 Stati membri dell’UE l’Italia è ancora agli ultimi posti in termini di innovazione tecnologica.

Il tema sarà al centro dell’evento “Reti e Servizi per le comunità nell’era digitale del PNRR” che si terrà il prossimo 3 maggio alle 9:30 a Torino, con il patrocinio di ANCI Piemonte. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e di confronto tra sindaci, dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e mondo dell’impresa ICT e della Digital Trasformation.

In particolare, nel corso della giornata si parlerà di:

Rafforzamento delle infrastrutture digitali della PA per una efficiente e sicura transizione al cloud, nel solco della strategia “Cloud First”;

Identità Digitale per garantire interazione tra cittadini e PA: dallo Spid alla Cie, da PagoPA all’app IO ;

Reti ultraveloci in fibra ottica e 5G per garantire a tutti il diritto alla connessione;

Modalità di accesso ai finanziamenti previsti nei diversi settori d’intervento della PA;

Micromobilità, mobilità dolce e viabilità urbana (alla luce anche del nuovo codice stradale);

Rigenerazione urbana e recupero del patrimonio storico architettonico;

Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale e marketing territoriale;

Sicurezza cibernetica dei dati sensibili.

Appuntamento il 3 maggio a partire dalle ore 09:30 all’Hotel NH Torino Centro, in Corso Vittorio Emanuele II 104.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione all’indirizzo di posta elettronica anfov@anfov.it.

L’evento è riservato al mondo della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, pertanto la segreteria organizzativa si riserva il diritto di non confermare gli utenti registrati non in target