Pubblichiamo il “Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” realizzato dal Viminale (Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione) in collaborazione con il Servizio Centrale del SAI e con il supporto di EASO (Agenzia dell’Unione europea per l’asilo).

Si tratta di un strumento rivolto principalmente agli operatori dei progetti SAI e a coloro che, a vario titolo, sono impegnati nella presa in carico dei MSNA e nell’erogazione dei servizi di prima accoglienza.

I progetti SIPROIMI/SAI hanno contribuito alla realizzazione del Vademecum attraverso le risposte ad un questionario, oltre a dati e alle prassi raccolte dal Servizio Centrale, oggetto dei workshop formativi che si sono svolti online, tra settembre e novembre 2020.

In allegato, anche la nota informativa “Procedura a seguito di rintraccio o arrivo di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale”.