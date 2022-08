Come creare un’identità digitale, gestire la posta elettronica, prenotare una visita medica o effettuare l’iscrizione ad un corso online? Sono alcuni dei principali compiti dei volontari del Servizio Civile Digitale chiamati a dare supporto ai cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Nei giorni scorsi il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando che permetterà a 2.160 giovani tra i 18 e i 28 anni di diventare “facilitatori digitali”. I partecipanti avranno diritto a un assegno mensile e per tutti è previsto un percorso di certificazione delle competenze acquisite.

ANCI Piemonte partecipa al bando mettendo a disposizione 4 posizioni, in collaborazione con il network delle ANCI regionali.

Le attività dei volontari saranno rivolte al supporto per la digitalizzazione dei processi e alla facilitazione dell’accesso ai servizi per i cittadini. Nei progetti delle ANCI regionali, la digitalizzazione è fondamentale per la promozione dell’inclusione sociale e il superamento del divario digitale; si tratta di un sostegno volto a far acquisire ai cittadini le abilità necessarie per accedere ai servizi digitali dell’Amministrazione.

Il bando per la selezione dei volontari è disponibile sul sito del dipartimento A QUESTO LINK. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma?DOL raggiungibile all’indirizzo?https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14:00 del 30 settembre 2022.

Per maggiori informazioni clicca QUI oppure telefonare a seguenti numeri 02/7262.96.44 – 662/646/633 o scrivere all’indirizzo info@gestioneserviziocivile.it.