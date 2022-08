Con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, relativo alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, e al successivo avviso pubblico prot. n. 62182 del 15 luglio 2022, di riapertura dei termini per l’inoltro delle candidature, con una nota del 19 agosto il Ministero dell’Istruzione ha prorogato i termini per l’inoltro delle candidature fino alle ore 15 del giorno 8 settembre 2022.

I Comuni capoluogo possono presentare fino a sei candidature totali, tra quelle già presentate e le nuove, ciascuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

Le modalità di inoltro delle candidature restano le medesime indicate nel citato avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero dell’istruzione dedicato al PNRR.