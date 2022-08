Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le piattaforme per la sottoscrizione degli accordi volti ad ottenere. I finanziamenti per la realizzazione di mense scolastiche, per la costruzione di scuole innovative e per la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali, da effettuare in 2 fasi secondon le indicazioni operative con note già inviate nei giorni scorsi agli enti locali rientrati negli elenchi dei beneficiari dei finanziamenti delle diverse misure.

A seguire un riepilogo delle scadenze per le diverse misure:

– PNRR: avviso pubblico messa in sicurezza e/o realizzazione mense scolastiche (nota Ministero Istruzione 1 agosto 2022)

Identificazione ente locale dalle ore 10,00 del giorno 3 agosto 2022;

gestione accordo di concessione dalle ore 10,00 del giorno 10 agosto 2022.

Solo per mense scolastiche: il Ministero Istruzione informa che nella convenzione da sottoscrivere, contenuta nella piattaforma dovrebbe essere indicato il nuovo cronoprogramma riferito alle diverse fasi progettuali: progettazione definitiva 31 agosto 2022 (dovrebbe essere eliminata questa scadenza); progettazione esecutiva spostato termine dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023; aggiudicazione lavori spostato termine dal 20 marzo 2023 al 31 marzo 2023; avvio lavori resta al 30 giugno 2023.

– PNRR: Avviso pubblico costruzione nuove scuole mediante sostituzione di edifici (scuole innovative) (nota Ministero Istruzione 2 agosto 2022)

identificazione ente locale dalle ore 10,00 del giorno 3 agosto 2022;

gestione accordo di concessione dalle ore 10,00 del giorno 10 agosto 2022

– Messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali alla famiglia (Decreto Ministero Interno 22 marzo 2021 – nota Ministero Istruzione 3 agosto 2022)

identificazione ente locale dalle ore 10:00 del giorno 4 agosto 2022;

gestione accordo di concessione dalle ore 10:00 del giorno 12 agosto 2022

Per informazioni e supporto tecnico scrivere a pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it oppure a supportotecnico.pnrr@istruzione.it.