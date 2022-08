È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 115 del 9 agosto 2022 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Si tratta del cosiddetto decreto “Aiuti bis” che recepisce le istanze formulate in questi mesi dagli Enti locali e dall’ANCI e stanzia nuove risorse per i Comuni (350 milioni di euro) e per le Città metropolitane e le Province (50 milioni).

Un’altra norma assegna 50 milioni di euro al Sistema di accoglienza e immigrazione. Infine, viene disposta la proroga al 30 giugno 2023 del meccanismo di compensazione degli extraprofitti derivanti da impianti di fonti rinnovabili da riversare al GSE.

A settembre il testo approderà in Parlamento, dove i partiti si sono impegnati a non presentare emendamenti per garantire la conversione in legge prima delle scadenze elettorali.