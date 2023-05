Come da comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 1° giugno dalle ore 10 alle 12 si terrà il webinar MIM in collaborazione con ANCI e Consip Spa “Il Mepa Lavori (Consip) per i progetti PNRR M4C1I1.1 – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia” in previsione della scadenza del 20 giugno 2023 per l’aggiudicazione dei lavori.

Gli utenti potranno collegarsi attraverso la piattaforma Gotowebinar accedendo al link: CLICCA QUI.

Al momento dell’accesso, verrà richiesto di indicare NOME, COGNOME, E-MAIL, ENTE DI APPARTENENZA.

Per informazioni inviare una mail a: areaistruzionesport@anci.it