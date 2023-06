“Sarebbe un errore imperdonabile restituire le risorse del PNRR all’Unione europea e sarebbe ancora più imperdonabile doverlo fare per incapacità gestionale. È uno sforzo molto rilevante su cui però le città possono dare il buon esempio all’intera PA italiana”.

Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in un videomessaggio realizzato in vista della seconda edizione di “Missione Italia”, l’evento ANCI dedicato al PNRR che si terrà a Roma i prossimi 5 e 6 luglio.

“Tantissimi – spiega Lo Russo – sono gli interventi messi a terra in questi mesi, soprattutto dai Comuni e dalle Città metropolitane, assolute protagoniste di questa stagione di progettazione e di avvio delle gare d’appalto. E in questa cornice si inserisce Missione Italia, un programma di scambio di opinioni in cui si fa il punto su stato attuazione del PNRR, in un’ottica propositiva e mai contrappositiva, per non lasciare indietro nessuno e contemporaneamente per fare in modo che queste risorse possano venire ben spese sui territori, nell’esclusivo interesse dei cittadini e cittadine delle nostre comunità”, conclude il sindaco di Torino.

Guarda anche l’appello del segretario generale ANCI, Veronica Nicotra.