Sul canale YouTube di ANCI nazionale è possibile rivedere la registrazione del webinar ANCI dedicato al tema del personale dei Comuni e delle Città metropolitane, in occasione del quale gli esperti dell’associazione hanno risposto ai quesiti riguardanti i più recenti provvedimenti normativi approvati dal Governo e dal Parlamento.

In particolare, sono state approfondite le importanti novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. n. 44/2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa della PA. Inoltre, sono state esaminate le questioni applicative conseguenti alle modifiche al DPR n. 48/1997 – Regolamento sui concorsi pubblici.

Ad aprire i lavori, seguiti da oltre 300 iscritti, è stato il vicesegretario generale ANCI, Stefania Dota, che ha illustrato i punti cardine dell’incontro rispondendo alle domande che i Comuni hanno invitato agli uffici ANCI. Insieme a lei hanno risposto ai quesiti gli esperti Alberto Di Bella (in materia di personale degli Enti locali), Paola Suriano (in merito alle procedure di reclutamento del personale), Francesco Galgani (relativamente al personale degli Enti locali).

Le conclusioni dei lavori sono state affidate ad Agostino Bultrini, responsabile del Personale ANCI.