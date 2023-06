C’è ancora una settimana di tempo per candidarsi Asl progetto “Regione 4.7 – Territori per L’Educazione alla Cittadinanza Globale”, finalizzato all’individuazione di due ulteriori soggetti ammissibili per la realizzazione delle sole attività seminariali previste da bando (vd. Avviso di manifestazione di interesse, punto 2.A ).

Il progetto ha come capofila la Regione Piemonte ed è cofinanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con lo scopo di promuovere la Strategia italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), inserendola a pieno titolo nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) elaborata dalla della Regione Piemonte. La manifestazione di interesse è promossa con il sostegno di ANCI Piemonte e Co.Co.Pa, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare il concetto di cittadinanza intesa come appartenenza alla comunità globale ed espressione della solidarietà internazionale, attraverso l’attuazione di processi virtuosi di dialogo tra autorità locali, istituzioni scolastiche e organizzazioni della società civile.

I Comuni interessati possono presentare la propria candidatura entro il prossimo 8 luglio inviando una mail con tutta la documentazione necessaria (vd. Avviso di manifestazione di interesse: allegato 1 e Allegato 2) all’indirizzo di posta elettronica europa@anci.piemonte.it. Saranno due i nuovi soggetti selezionati.

Ulteriori informazioni su Regione 4.7 A QUESTO LINK.