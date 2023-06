“Missione Italia 2021-2026, PNRR dei Comuni e delle Città” è l’evento che ANCI, in collaborazione con IFEL, organizza a Roma i prossimi 5 e 6 luglio nel Centro Congressi La Nuvola, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali coinvolti nell’attuazione in Italia del piano Next Generation Eu (consulta il programma e vedi i video appelli dei sindaci). Ad un anno dal primo appuntamento, la due giorni si vuole focalizzare su quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da fare sugli investimenti e le riforme che accompagneranno l’attuazione del PNRR. Dal digitale all’energia, dalla scuola alla mobilità sostenibile, dall’inclusione e integrazione sociosanitaria alle strategie per un sistema integrato dei rifiuti, passando per i piani urbani integrati e il turismo come volano per la valorizzazione del Paese fino al rafforzamento del personale dei Comuni.

La presenza istituzionale ai lavori, che si apriranno mercoledì 5 luglio con la relazione del presidente ANCI Antonio Decaro, sarà molto qualificata: sul palco dei relatori si alterneranno, tra gli altri, i ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani), Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche Sociali), Raffaele Fitto (Affari europei, politiche di coesione e PNRR), Matteo Piantedosi(Interno), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica), Matteo Salvini(Infrastrutture e Mobilità sostenibili), Daniela Santanchè (Turismo), Orazio Schillaci (Salute), Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione). Con loro i sottosegretari Sandra Savino (Mef), Alessio Butti (Innovazione).

Le due giornate saranno anche l’occasione per far incontrare e dialogare il mondo delle aziende con quello dei Comuni per attivare sinergie dinamiche e fattive volte a realizzare i progetti del PNRR.

Il 5-6 luglio a Roma “Missione Italia 2023”, l’evento ANCI sul PNRR

Le testate, i giornalisti e i foto-cineoperatori che intendono seguire l’evento Missione Italia possono accreditarsi inviando una mail con nome e cognome, data di nascita, copia del tesserino dell’OdG o di un documento di identità a bombardi@anci.it. Gli accrediti vanno inviati entro il 3 luglio 2023