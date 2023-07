“Genova è orgogliosa di poter ospitare un evento di grande rilievo nazionale come l’Assemblea ANCI. Saranno tre giorni di scambi, apprendimento, networking, che stiamo cercando di organizzare al meglio, per far sì che i nostri Comuni diventino sempre più protagonisti negli anni a venire”. Così il sindaco di Genova e presidente di ANCI Liguria Marco Bucci che, ringraziando l’Associazione dei Comuni per aver accettato la candidatura della città, assicura: “Faremo del nostro meglio per dare a tutti i sindaci d’Italia la possibilità di vivere una grande Assemblea, di visitare il territorio e apprezzarne le innumerevoli bellezze, pronti ad accogliere il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i membri del governo e le alte cariche dello Stato che parteciperanno a questo importante appuntamento”.

Nelle prossime settimane, seguiranno informazioni e programma.