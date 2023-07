Prosegue l’impegno dell’ANCI nazionale e delle ANCI regionali a favore dei Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione dello scorso mese di maggio.

Nei giorni successivi agli eventi calamitosi, l’ANCI si era attivata al fine di garantire la continuità amministrativa nei territori interessati dall’emergenza. In particolare, l’Associazione aveva lanciato una call ai sindaci italiani per l’immediato reperimento di tecnici comunali, personale amministrativo (compresi assistenti sociali), personale di polizia locale e autisti per i mesi di giugno e luglio. Nei giorni scorsi, vista la situazione di necessità, la Conferenza dei Presidenti delle ANCI regionali ha ritenuto di prorogare la call per tutto il mese di agosto.

I sindaci che non hanno ancora aderito all’iniziativa possono farlo compilando la “Scheda rilevamento disponibilità” (allegata in calce al presente comunicato) evidenziando periodi di disponibilità, qualifiche dei dipendenti ecc. Si rammenta che le attività seguono una pianificazione settimanale: è dunque auspicabile una disponibilità di turni di almeno una settimana lavorativa.

Il form andrà inviato (anche senza nominativi degli interessati) ai seguenti indirizzi mail:

PER INFORMAZIONI E ADESIONI i Comuni piemontesi possono CONTATTARE IL GEOM. FLAVIO GODIO (referente tecnico di ANCI Piemonte) ai numeri 0322/837745-837731 o agli indirizzi di posta elettronica flaviogodio@comune.borgomanero.no.it – protezionecivile@comune.borgomanero.no.it

Per quanto riguarda il ristoro delle spese di viaggio, vitto e alloggio e delle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate per l’intera durata dell’attività si rimanda all’ordinanza n.997/2023 del Dipartimento di Protezione civile disponibile A QUESTO LINK.