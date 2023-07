Ammontano a 36 milioni di euro le risorse destinate ai Comuni italiani per il rafforzamento della sicurezza urbana attraverso la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Nelle scorse ore, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato il decreto che approva la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento per l’anno 2022.

Su 2.000 richieste di accesso ai fondi, saranno finanziati 478 progetti. La graduatoria ha tenuto conto degli specifici criteri individuati adottato dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, il 21 ottobre 2022: tra questi, l’indice di delittuosità comunale e il numero di abitanti.

Per la presentazione dei progetti era richiesta la preventiva sottoscrizione di un “patto per sicurezza” con la prefettura competente, l’approvazione della proposta progettuale da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’impegno del Comune richiedente di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione dei futuri impianti di videosorveglianza e il non aver beneficiato di questa tipologia finanziamento nelle tre procedure precedenti.

Sono complessivamente 35 i progetti che verranno finanziati in Piemonte. Tra questi, quelli di tre capoluoghi di provincia: Cuneo, Biella e Verbania.

Beneficieranno dei fondi anche 28 progettualità presentate da Unioni e Associazioni di Comuni che, per la prima volta, hanno partecipato alla procedura di assegnazione. Tra queste l’Unione Novarese 2000 e l’Unione dei Comuni Collinari del Vergante, in provincia di Novara.

L’elenco dei progetti finanziati è disponibile A QUESTO LINK.