Dal 1° agosto al 6 settembre 2024 i Comuni potranno presentare la propria candidatura all’avviso pubblico MIM 29 luglio 2024 su mense scolastiche, di cui alla Missione 4. C1-I1.2 PNRR attraverso il portale Futura, per beneficiare del finanziamento complessivamente pari a 515.481.082,75 mln di euro.

Come sottolinea il presidente facente funzioni ANCI e sindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella: “Questo nuovo Avviso permetterà ai Comuni la realizzazione di nuove mense scolastiche consentendo di ampliare il tempo pieno nella scuola primaria che vede ancora una situazione differenziata sul territorio nazionale e andando incontro alle richieste delle famiglie offrendo opportunità per i bambini e le bambine. Ringrazio, a nome dell’ANCI, il ministro Valditara per la sensibilità e l’attenzione dimostrate in questa importante materia”.

I lavori dovranno essere affidati entro il 31 gennaio 2025, consegnati entro il 31 marzo 2025 e terminati entro il 31 marzo 2026. Con decreto MIM sarà approvata la graduatoria degli enti ammessi a finanziamento. A seguito delle verifiche, il Ministero comunicherà ai Comuni l’avvenuto finanziamento per la stipula della convenzione di concessione del finanziamento. Inoltre, si fa presente che l’avviso all’art. 7 lett. d) fa salvi gli interventi del precedente bando 2 dicembre 2021 che non risultano in linea con le milestone PNRR, e comunque, previa rinuncia alla precedente graduatoria.