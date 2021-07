Giovedì 15 luglio, dalle ore 15 alle 16:30, si terrà il webinar del Servizio Centrale del SAI per la “Presentazione del Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”.

Nel corso dell’evento verrà presentato il Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, uno strumento a supporto di operatrici e operatori impegnati nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e nell’erogazione dei servizi di prima accoglienza

La partecipazione è gratuita e le indicazioni per potersi iscrivere all’evento sono disponibili sul sito del SAI e sul portale della Fondazione Ifel.